сегодня в 10:04

В Татарстане сбили беспилотник, летевший в сторону промзоны

Беспилотник ликвидировали в Татарстане. Дрон, по данным очевидцев, летел в сторону Закамской промышленной зоны, сообщает SHOT .

Его уничтожили в районе села Верхний Услон, которое находится напротив Казани, на другом берегу реки Волги.

Минобороны Росси подтвердило информацию о ликвидации беспилотника ВСУ в Татарстане. БПЛА самолетного типа сбили в районе 07:30 по московскому времени.

Ранее из-за этого временно закрыли на прием и вылет рейсов аэропорты Казани и Нижнекамска. Ограничения введены примерно с 07:30.

Минувшей ночью в России также сбили 10 ракет ATACMS, 17 беспилотников ВСУ, противорадиолокационные ракеты HARM, управляемые авиабомбы Hammer и другие.