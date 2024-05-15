10 ракет ATACMS и 17 дронов ВСУ ликвидировали ночь в РФ

Все ракеты и дроны сбили с помощью дежурных средств ПВО. 10 оперативно-тактических ракет ATACMS ликвидированы над территорией Крыма, две ПРР HARM, две УАБ Hammer, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и 9 беспилотников — над Белгородской областью, пять дронов — над Курской областью, еще три — над Брянской областью.

Таким образом, российские военные пресекли несколько попыток Украины совершить террористические атаки на территории РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что американские ракеты дальнего действия ATACMS прибыли на Украину.