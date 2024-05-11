Глава ДНР заявил о доставке на Украину американских ракет ATACMS
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что американские ракеты дальнего действия ATACMS прибыли на Украину, однако нет подтверждающих данных об их применении по территории республики, сообщает РИА Новости.
«Говорить о полностью подтвержденных данных, что уже применяются именно те ракеты дальнего действия по территории ДНР, пока у меня нет. Но то, что они уже поставлены на территорию Украины, это факт», — сказал Пушилин.
Ранее ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках под Луганском американскими ракетами ATACMS. В результате атаки украинских боевиков погибли 3 человека, 8 ранены.
26 апреля советника главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в распоряжение киевского режима поступили ракеты ATACMS, которые американские власти передали Украине без публичных объявлений.