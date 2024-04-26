Ракеты ATACMS доставили на территорию Украины

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Дальнобойные ракеты ATACMS уже поступили в распоряжение ВСУ

Дальнобойные ракеты ATACMS производства США уже поступили в распоряжение киевского режима, пишет ТАСС со ссылкой на данные советника губернатора Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского.

«По нашим данным, Запад уже доставил на территорию Украины ракеты ATACMS», — сказал Кимаковский в беседе с представителем агентства.

Ранее США без публичных объявлений передали Украине ракеты ATACMS в рамках нового пакета военной помощи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что секретные поставки ATACMS Киеву указывает на вовлеченности США в российско-украинский конфликт.