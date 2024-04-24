США втайне поставили Украине ракеты ATACMS

Американские власти без публичных объявлений передали Украине баллистические ракеты ATACMS. Снаряды были включены в мартовский пакет военной помощи, сообщает ТАСС .

Как пишет агентство Reuters, поставку боеприпасов провели в последние недели, при этом точное количество ракет неизвестно. Утром 17 апреля украинская армия уже применила американские ракеты для ударов по российской цели.

Баллистические ракеты вошли в мартовский пакет военной помощи киевскому режиму. Документ 12 марта подписал американский президент Джо Байден.

Позднее в Пентагоне подтвердили передачу ракет ATACMS Киеву. При этом в Минобороны США уточнили, что снаряды будут применяться только в пределах суверенной территории Украины.

Ранее стало известно, что администрация США приняла решение направить на Украину пакет с вооружениями и техникой на общую сумму 1 млрд долларов. По словам Байдена, Вашингтон начнет поставки в ближайшее время.