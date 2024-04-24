США направят Украине военную помощь на 1 млрд долларов

сегодня в 19:08

Администрация США приняла решение направить на Украину пакет с вооружениями и техникой на общую сумму 1 млрд долларов после подписания соответствующего документа главой государства Джо Байденом, сообщает ТАСС .

Как отметил Байден, Штаты начнут поставку в течение нескольких часов.

Так, в Киев отправят зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артбоеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.

Ранее президент США поблагодарил Сенат за поддержку данного проекта. Он считает, что указанный документ обезопасит Штаты и весь мир.