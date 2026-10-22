ОЭЗ «Дубна» вошла в число лидеров рейтинга инвестпривлекательности ОЭЗ России

Рейтинг подготовила ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) при поддержке Минэкономразвития России. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что по отдельной оценке Минэкономразвития за 2025 год «Дубна» получила 97 баллов из 100, подтвердив статус одной из самых эффективных технико-внедренческих зон страны.

По словам Зиновьевой, в 2025 году ключевые показатели площадки выросли. Выручка резидентов превысила 100 млрд рублей, годовые инвестиции в проекты составили около 30 млрд рублей, общий объем частных вложений — более 127 млрд рублей. Платежи во все уровни бюджетов достигли 55 млрд рублей. Сумма уплаченных налогов более чем в пять раз превысила объем предоставленных льгот.

Оценка промышленно-производственных, портовых и технико-внедренческих ОЭЗ включала 44 показателя в семи субиндексах. Эксперты изучали инвестиционную привлекательность регионов, условия ведения бизнеса, обеспеченность инфраструктурой и землей, информационную открытость, готовность к глобальным экономическим вызовам и компетенции управляющих компаний.

«Лидерские позиции ОЭЗ «Дубна» в рейтинге инвестиционной привлекательности — результат ежедневной системной работы в команде губернатора Московской области и общая заслуга управляющей компании и резидентов», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Он отметил, что рейтинг учитывает не только финансовые результаты, но и качество инфраструктуры, обеспеченность инженерными сетями, условия запуска и развития производств.

АКИТ РФ проводит рейтинг с 2017 года. Исследование охватывает путь инвестора от выбора территории и получения разрешений до запуска и развития проекта. Основой оценки служат официальная статистика, сведения управляющих компаний и заключения независимых экспертов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.