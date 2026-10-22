В Химках проверяют параметры тепла в многоквартирных домах

Представители Минчистоты Московской области и уполномоченный главы Олег Шашахметов посетили квартиру на проспекте Мира, 21/6. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Под проверками параметров тепла в квартирах подразумевают комплекс мероприятий, направленных на оценку качества предоставления коммунальной услуги отопления и выявление причин дискомфорта. Эти проверки могут быть инициированы как по инициативе жильцов, так и контролирующими органами.

Специалисты провели замеры температуры на вводе в дом и непосредственно в квартире, оценив подачу тепла в помещении. Это ключевой параметр.

Нормативы закреплены в СанПиН. Если на вводе температура ниже нормативной, это указывает на тепловые потери в магистральных трубопроводах.

Причиной проблем могут быть как неисправности в системе, так и неплотное закрытие окон. Проверки проводятся на старте отопительного сезона во избежание серьезных проблем во время наступления морозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.