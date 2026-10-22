Без повсеместного затягивания поясов: Силуанов призвал жить экономнее

Зампред правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России нужно разумнее подходить к расходам с учетом возможностей бюджета. При этом жесткая экономия во всем не требуется, сообщает Life.ru .

Силуанов обозначил эту позицию на встрече с депутатами фракции «Новые люди» в Госдуме. Он связал финансовые возможности с состоянием государственного бюджета.

Глава Минфина подчеркнул, что бережливость не означает повсеместного затягивания поясов. По его словам, речь идет о разумных тратах с учетом имеющихся ресурсов.

Ранее Силуанов оценил дефицит российского бюджета на ближайшие три года примерно в 2% валового внутреннего продукта. Он назвал этот показатель относительно небольшим с учетом масштаба государственных задач. По оценке Силуанова, умеренный дефицит позволит контролировать долговую нагрузку и сохранять финансовую устойчивость страны.

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