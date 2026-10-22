сегодня в 16:07

Стало известно, каким будет Центр поддержки участников СВО в Химках

В Химках готовится к открытию Центр поддержки участников СВО и их семей. Здесь окажут помощь по широкому кругу вопросов — от консультаций по мерам поддержки до содействия в сложных жизненных ситуациях: например, разъяснят порядок оформления документов или помогут разобраться в непростой ситуации. Центр создается при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и станет главной площадкой, куда можно обратиться за поддержкой, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ход работ на площадке будущего Центра поддержки участников СВО и их семей на Юбилейном проспекте, 30, проверила глава Химок Инна Федотова вместе с профильными заместителями и представителями городских управлений. В осмотре объекта также приняли участие руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров и руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Химках Евгения Евсеева.

Сейчас готовность объекта — 85%. Специалисты завершают отделку, ведут монтаж потолков и светильников. Далее — установка мебели. Центр откроют в 2026 году.

«Главное преимущество центра — принцип „одного окна“, который позволит решать широкий круг вопросов в одном месте. Будут работать психологи, юристы, специалисты фонда „Защитники Отечества“, социальных служб и Ассоциации ветеранов СВО», — сказала глава округа Инна Федотова.

Пространство организовано с учетом потребностей посетителей: предусмотрены кабинет психологической разгрузки, детская зона, а также помещения для встреч с представителями профильных ведомств.

Открытие такого Центра в Химках — еще один шаг к тому, чтобы помощь была системной и доступной.