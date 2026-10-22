В Лобне провели региональный этап конкурса лидеров волонтерского движения

Лобня второй год подряд принимает региональный этап конкурса лидеров волонтерского движения Подмосковья. На него приезжают победители муниципальных отборов. Участники делятся опытом и планами, создают волонтерские проекты и совместно разрабатывают сценарии акций.

Добровольцев поприветствовали глава городского округа Анна Кротова, советник министра информации и молодежной политики региона Евгений Кулаков и председатель совета депутатов Лобни Владимир Букин. Они пожелали участникам удачи и веры в собственные силы.

«Волонтеров Лобни мы знаем в лицо. Они помогают на выездных администрациях, участвуют в подготовке гуманитарных грузов для бойцов и поддерживают семьи. Они всегда рядом, когда нужна помощь. У нас действительно сильное волонтерское сообщество, и я благодарна каждому, кто в него входит», — отметила Анна Кротова.

В 2025 году 100 победителей конкурса вместе с «Движением Первых» реализовали просветительский проект «Добрые уроки». Он стал частью федерального формата «Классные встречи». В рамках проекта прошло более 700 уроков в 545 школах для 36 тысяч подростков.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.