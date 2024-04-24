Байден хочет возобновить поставки оружия Украине уже на этой неделе
Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на возобновление поставок оружия Украине на текущей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.
«Я подпишу данный законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он попадет завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправку оружия и техники на Украину на текущей неделе», — сказано в сообщении.
Ситуация, по его словам требует неотложных действий со стороны США, и поддержку нужно оказать не только Киеву, но и Израилю вместе с многочисленными беженцам и пострадавшими от конфликтов в Газе, Судане и Гаити.
После этого хозяин белого дома поблагодарил Сенат США за голосование в поддержку проекта. Байден считает, что закон обезопасит Соединенные Штаты и весь мир. В конце Байден вновь назвал президента РФ Владимира Путина «тираном».
Байден уже давно не стесняется выражений в адрес российского лидера, начиная с обвинений в убийстве и заканчивая оскорблениями вроде «диктатора», «мясника» и «военного преступника». Путин в ответ на это иронично отвечал поговоркой «как вы яхту назовете, так она и поплывет».