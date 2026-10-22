В Подмосковье продолжается масштабная модернизация теплоснабжения

В Московской области в рамках народной программы «Единой России» продолжается масштабная модернизация теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В Серпухове готовятся к запуску две современные блочно-модульные котельные на улицах Красных Партизан и Подольской — они улучшат теплоснабжение более чем для 12 тысяч жителей. А в Чехове впервые за 65 лет комплексно обновляют котельную № 1, которая обеспечивает теплом 94 многоквартирных дома и 30 социальных объектов.

В Серпухове новая котельная на улице Подольской мощностью 24 МВт обеспечит теплом около 80 многоквартирных домов, две школы и детский сад. Объект в высокой степени строительной готовности: полностью завершен монтаж дымовых труб и тепломеханической части оборудования, тепловые сети проложены в полном объеме. После ввода в эксплуатацию новая котельная заменит устаревшую ведомственную котельную бывшего завода «Металлист».

Как сообщил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Алексей Шимко, газ к площадкам уже подведен, однако фактическое соединение еще не выполнено — вопрос требует согласования проектных решений с Мособлгазом.

Сейчас на территории Серпухова функционирует 70 котельных. За последние 5 лет в округе по Народной программе «Единой России» построено 14 блочно-модульных котельных, реконструировано 34 объекта теплоэнергетики.

Фото - © Пресс-служба «Единой России» г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба «Единой России» г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба «Единой России» г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба «Единой России» г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба «Единой России» г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба «Единой России» г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба «Единой России» г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба «Единой России» г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба «Единой России» г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба «Единой России» г.о. Серпухов

В Чехове продолжается реконструкция котельной № 1 — одного из ключевых объектов системы теплоснабжения города. Котельная, построенная в 1961 году, на протяжении десятилетий обеспечивает теплом жилые дома и социальные объекты Чехова. Сегодня от нее запитаны 94 многоквартирных домов, 30 объектов социальной сферы, включая детские сады, школы и техникум, а также 85 других потребителей, в том числе крупных производственных предприятий.

На данный момент, по словам секретаря местного отделения «Единой России», главы округа Михаила Собакина, подрядчик завершает закрытие теплового контура.

«На объект уже доставлено пять мощных сетевых насосов и два современных котла мощностью по 20 МВт каждый. Проведен ремонт поврежденного газохода. Два котла капитально отремонтированы. Это гарантирует надежность подачи тепла ближайшей зимой. В ходе реконструкции будет также заменено все вспомогательное оборудование и проведен капремонт самого здания», — отметил Михаил Собакин.

Параллельно с реконструкцией котельной в 2026 году началось масштабное обновление связанных с ней трубопроводов. Планируется заменить более 5 км магистральных сетей — большая часть работ уже выполнена.

Всего в Чехове в этом году обновят порядка 20 котельных, 11 центральных тепловых пунктов и 23 километра тепловых сетей.

В новую Народную программу от жителей Подмосковья по теме ЖКХ поступило более 160 тысяч наказов — на 16% меньше, чем в 2021 году. Эксперты отмечают, что снижение числа таких запросов во многом связано с повышением качества услуг — за прошедшие 5 лет в Московской области выполнена самая масштабная в истории региона модернизация системы ЖКХ.И работы будут продолжены. В планах до 2031 года — реконструкция более 550 объектов коммунального хозяйства. В их числе: 153 водозаборных узла, почти 600 километров сетей водоснабжения, около сотни очистных сооружений и канализационно-насосных станций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.