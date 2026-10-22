Сажаем картошку с видом на Сити: скай-виллу за 35 млн долларов показали в Москве

В Москве выставили на продажу скай-виллу с видом на «Москва-Сити» за 35 млн долларов. Кадры необычного жилья, у которого есть собственный участок с грунтом на крыше, показал в соцсетях основатель московского агентства недвижимости Максим Афанасов.

Элитная недвижимость расположена на верхнем этаже столичного жилого комплекса. Ее площадь составляет почти 900 кв. м. У людей, которые купят скай-виллу, также будет свой приватный участок около 16 соток.

«Можно посадить деревья, сделать сад, парк или лужайку, для этого привезен грунт, установлена вся необходимая система дренажа и сливы», — рассказал Афанасов.

С площадки открывается красивый вид на реку и «Москва-Сити». Пользователи Сети удивились тому, что у квартиры есть собственный участок с грунтом на крыше, а также иронично спросили, что именно можно на нем посадить.

«Картошку зимой без теплицы можно растить?», «Спасибо. Можно ли сажать вишню или яблони?», «Я вот думаю — как навоз-то завозить?» — написали пользователи.

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