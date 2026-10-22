В Павловском Посаде супругов Егоркиных поздравили с золотой свадьбой

Анатолий и Антонина Егоркины из Павловского Посада отметили 50-летие совместной жизни. 20 октября супругов поздравили представители муниципалитета и окружного управления социального развития, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко и заместитель начальника окружного управления социального развития Валерий Зайцев поздравили супругов Егоркиных с золотой свадьбой. Они также передали поздравления заместителя председателя Московской областной думы Линары Раимовны Самединовой.

Анатолий Васильевич — коренной павловопосадец, в 2026 году ему исполнилось 70 лет. Он ветеран труда с трудовым стажем более 52 лет. Работал машинистом крана в войсковой части, окончил педагогический институт, руководил Старопавловским стадионом. Сейчас тренирует сборную девочек округа 10–13 лет по баскетболу, пользуется авторитетом у воспитанниц и их родителей.

Антонина Александровна приехала из Тулы в 1973 году по комсомольскому набору. Более 40 лет работала на фабриках, прошла путь от рядовой работницы до мастера производства по двум смежным специальностям. Сейчас она на пенсии и заботится о близких. Общий трудовой стаж супругов составляет почти век.

Егоркины познакомились в начале 1970-х на танцах на Городке, а 9 октября 1976 года зарегистрировали брак. У них дочь Елена и трое внуков.

«Взаимное уважение и стремление понять друг друга в любой ситуации», — так супруги объяснили секрет своего полувекового брака.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.