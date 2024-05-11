ВСУ ударили по Ровенькам ракетами ATACMS

Фото - © ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами ATACMS/Леонид Пасечник

ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами ATACMS

ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили, уточнил он.

В ходе атаки ВСУ на нефтебазу в Ровеньках под Луганском погибли три человека, восемь ранены.