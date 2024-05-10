Количество погибших в Ровеньках возросло до трех человек

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Количество погибших в ходе атаки на ВСУ на Ровеньки возросло до трех

Количество погибших в ходе атаки на ВСУ на нефтебазу в Ровеньках под Луганском возросло до трёх, пишет РИА Новости .

Четверо из семи раненых находятся в тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Ранее сообщалось, что нефтебаза в Ровеньках под Луганском горит после атаки ВСУ.

Пожарные не дают огню распространиться на близлежащие жилые дома.