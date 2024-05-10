Количество погибших в Ровеньках возросло до трех человек
Количество погибших в ходе атаки на ВСУ на Ровеньки возросло до трех
Количество погибших в ходе атаки на ВСУ на нефтебазу в Ровеньках под Луганском возросло до трёх, пишет РИА Новости.
Четверо из семи раненых находятся в тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Ранее сообщалось, что нефтебаза в Ровеньках под Луганском горит после атаки ВСУ.
Пожарные не дают огню распространиться на близлежащие жилые дома.