Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли на прием рейсов

Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов утром в среду введены временные ограничения в работе аэропортов Казани и Нижнекамска, сообщает пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань в Казани не принимает и не отправляет самолеты с 07:27 по московскому времени, в Нижнекамске — с 07:55.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры, а также службы аэропортов сейчас принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов. Это является главным приоритетом.

По данным СМИ, такое решение власти приняли из-за угрозы атаки беспилотников.