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Пленный рассказал о пенсионерке, у которой всех сыновей забрали в ВСУ

Пленный военнослужащий ВСУ Виктор Куропаткин рассказал, что украинские власти оставили без помощи женщину, у которой в ВСУ забрали всех троих сыновей, сообщает РИА Новости .

«Не слышал, чтобы ей что-то оказали, помощь какую-то. Хотя хотелось бы… Мать старенькую бросили», — отметил он.

Также он добавил, что ранее ТЦК забрали двух его братьев, один из которых пропал без вести, а другой проходит реабилитацию по ранению.

Принудительная мобилизация граждан в ряды Вооруженных сил Украины — это геноцид местного населения, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.