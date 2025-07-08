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Нетаньяху передал Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом передал ему текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира, сообщает РИА Новости .

«Господин президент, я хочу представить вам, письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии», — отметил он.

Американский лидер в свою очередь поблагодарил Нетаньяху, отметив, что не знал об этой инициативе.

Ранее Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его отменить атаку по Ирану, тот прислушался. Это произошло после нарушения режима прекращения огня.