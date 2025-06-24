Axios: Нетаньяху после звонка Трампа уменьшил масштаб атаки по Ирану

Американский президент Дональд Трамп во вторник позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его отменить атаку по Ирану, тот прислушался. Это произошло после нарушения режима прекращения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Axios.

Источник рассказал, что Трамп во время звонка попросил Нетаньяху не отвечать на удар Израиля. Тот заявил, что не может остановить атаку, а Тель-Авиву необходимо дать ответ на действия Тегерана.

Тогда Израиль принял решение уменьшить масштаб атаки. Было принято решение ударить по одной цели вместо множества.

Ранее Трамп выругался матом, когда говорил о продолжившихся взаимных обстрелах Израиля и Ирана. Он сказал, что оба государства не осознают, «какого черта» они делают.