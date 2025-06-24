Трамп: Иран и Израиль уже не понимают, какого х** они творят

Президент США Дональд Трамп выругался матом, говоря о конфликте Ирана и Израиля. По его словам, обе страны «уже не понимают, какого х** они творят», сообщает SHOT .

«Иран и Израиль сражаются так долго и так ожесточенно, что уже не понимают, какого х** они творят!» — сказал хозяин Белого дома в беседе с журналистами.

Сегодня, 24 июня, Трамп также заявил, что ему «придется успокоить» Израиль из-за нарушения режима прекращения огня. До этого он призывал руководство еврейского государства «не сбрасывать бомбы» на Иран и «сейчас же» вернуть летчиков, атаковавших арабскую республику.

В ночь на 24 июня Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. Позже президент США обвинил обе стороны в нарушении режима прекращения огня, но добавил, что они могли сделать это «неумышленно».