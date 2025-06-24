Трамп: и Иран, и Израиль нарушили режим прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен и Ираном, и Израилем, ведь обе эти страны нарушили режим прекращения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По информации республиканца, Тель-Авив и Тегеран нарушили перемирие, объявленное ранее. Он заявил, что недоволен действиями обеих стран, но в первую очередь это относится к Израилю.

Американский лидер призвал еврейское государство не наносить удары по Тегерану. Трамп отметил, что это будет «серьезным нарушением» перемирия. Также он указал на то, что ядерный потенциал Ирана исчез.

В ночь на 24 июня президент Штатов рассказал, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня. Спустя 3 часа после того, как перемирие вступило в силу, Израиль заявил, что был атакован ракетой Ирана.

Тегеран опроверг это обвинение, подчеркнув, что соблюдает режим прекращения огня. Израиль же заявил, что ответит на запуск ракеты Ираном.