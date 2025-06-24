Иран опроверг запуск ракеты по Израилю после объявленного перемирия

В Израиле заявили, что Иран нарушил режим прекращения огня, запустив ракету по северу еврейского государства. Тегеран опроверг это обвинение, сообщает РИА Новости со ссылкой на IRIB.

Иранская гостелерадиокомпания заявила, что информация о запуске ракеты со стороны Ирана по Израилю после объявленного перемирия не соответствует действительности.

Между тем Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил, что исламская республика придерживается перемирия. Однако Тегеран будет готов ответить на любое проявление агрессии со стороны Израиля.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли соглашения о прекращении огня. Через три часа после того, как перемирие вступило в силу, в Израиле заявили, что Тегеран выпустил ракету по еврейскому государству. Кадры этого были опубликованы в Сети.

Затем глава Минобороны Израиля Кац приказал ЦАХАЛ ответить на атаку. По его словам, ответ должен быть «решительным».