Глава Минобороны Израиля Кац приказал ЦАХАЛ ответить на запуск ракет Ираном

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии дать решительный ответ на нарушение Ираном режима прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости .

Режим прекращения огня должен был начаться 24 июня около 08:00. Тогда сообщалось, что стороны перестали атаковать друг друга.

Несмотря на это, Иран запустил ракету по Израилю через три часа после начала перемирия. По ней начали работать средства противовоздушной обороны.

Ранее Иран нанес ракетный удар по жилому зданию в израильской Беэр-Шеве. Строение получило сильные разрушения. Погибли шесть человек.