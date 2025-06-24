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Press TV: завершение огня начинается после 4 волн атак Ирана на Израиль

Завершение огня между Тегераном и Тель-Авивом стартует после четырех волн атак Ирана на Израиль. Стороны больше не наносят удары друг по другу, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Press TV.

При этом около 07:00 24 июня Армия обороны Израиля зафиксировала шестой за ночь запуск ракет из Ирана. Средства ПВО сбивали воздушные цели.

Утром 24 июня иранская ракета поразила семиэтажное здание в израильском городе Беэр-Шеве. Количество погибших составило шесть человек. Некоторые получили сильные травмы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран почти одновременно обратились к нему с просьбой заключить перемирие. Глава Соединенных Штатов отметил, что обе страны многое потеряют в случае срыва договоренностей.