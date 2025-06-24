ЦАХАЛ рассказала о шестом за ночь запуске ракет из Ирана Происшествия сегодня в 07:30

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила шестой за ночь запуск ракет из Ирана. Средства ПВО функционируют для уничтожения воздушных объектов, сообщает пресс-служба военного ведомства в своем Telegram-канале.

Жителям Израиля порекомендовали спускаться в убежища после получения соответствующих уведомлений. Также ЦАХАЛ наносит удары для устранения угрозы. Ранее Иран попал ракетой в жилое здание в израильском городе Беэр-Шева. Шесть человек погибли.