Президент США предупредил Иран и Израиль о последствиях срыва перемирия

Трамп: Иран и Израиль пришли ко мне с просьбой о мире

Конфликтующие стороны — Иран и Израиль — обратились к президенту США Дональду Трампу с инициативой о мире, заявил американский лидер в публикации на Truth Social.

Американский лидер описал этот процесс как почти синхронное обращение. По словам Трампа, обе страны выступили с инициативой практически одновременно.

При этом президент США предупредил о возможных потерях в случае нарушения перемирия.

«Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины», — указал Трамп.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что официального соглашения о перемирии нет, но Тегеран готов прекратить ответные действия при условии остановки израильской агрессии. Израильская сторона на данный момент не прокомментировала заявления Трампа.