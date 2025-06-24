Тегеран выдвинул условия для прекращения ответных действий
Иран опроверг заявление Трампа о перемирии с Израилем
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи официально опроверг заявления президента США Дональда Трампа о достижении соглашения о перемирии с Израилем, сообщает ТАСС.
«На данный момент нет соглашения о прекращении огня», — заявил Арагчи, отметив, что окончательное решение Тегеран примет позднее
По словам дипломата, Иран готов прекратить ответные действия только при условии полного прекращения «незаконной агрессии» Израиля.
Ранее Трамп заявил о «вечном перемирии» и завершении «12-дневной войны» между Ираном и Израилем.