Тегеран выдвинул условия для прекращения ответных действий

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Иран опроверг заявление Трампа о перемирии с Израилем

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи официально опроверг заявления президента США Дональда Трампа о достижении соглашения о перемирии с Израилем, сообщает ТАСС .

«На данный момент нет соглашения о прекращении огня», — заявил Арагчи, отметив, что окончательное решение Тегеран примет позднее

По словам дипломата, Иран готов прекратить ответные действия только при условии полного прекращения «незаконной агрессии» Израиля.

Ранее Трамп заявил о «вечном перемирии» и завершении «12-дневной войны» между Ираном и Израилем.