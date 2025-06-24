Трамп объявляет о завершении 12-дневной войны между Израилем и Ираном
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о достижении договорённости о прекращении огня между Ираном и Израилем, сообщает газета «Известия».
Дональд Трамп заявил о достижении исторического соглашения между Израилем и Ираном. Согласно его словам, через шесть часов после официального объявления (по завершении текущих операций) вступит в силу 12-часовое перемирие, после чего война будет считаться оконченной.
Особенностью соглашения стал асимметричный механизм: Иран первым объявит о прекращении огня, а Израиль сделает аналогичное заявление спустя 12 часов.
«Этот конфликт, который я называю 12-дневной войной, мог растянуться на годы и разрушить весь регион», — подчеркнул Трамп.
Президент также вознес молитву о благословении всех вовлеченных сторон, подчеркнув религиозное измерение ближневосточного конфликта.
Ожидается, что в ближайшие часы Тегеран и Иерусалим сделают официальные заявления.