сегодня в 10:55

Появилось видео запуска Ираном ракеты по Израилю через 3 часа перемирия

Иран запустил ракету по Израилю через три часа после начала перемирия. SHOT публикует видео работы средств ПВО.

В ролике видно, как взлетает одна иранская ракета.

О прилетах боеприпасов по Израилю не сообщается. О количестве пострадавших также неизвестно.

Ранее Press TV сообщал, что завершение огня между Ираном и Израилем начинается после четырех волн атак Тегерана. Стороны должны были перестать атаковать друг друга.