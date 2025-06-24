Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «придется успокоить» Израиль из-за нарушения перемирия в ирано-израильском конфликте. Сегодня, 24 июня, республиканец обвинил Тегеран и Иерусалим в нарушении режима прекращения огня, сообщает РИА Новости .

Трамп заявлял, что иранцы и израильтяне могли «неумышленно» нарушить перемирие. Вместе с тем он осуждал обе стороны противостояния и отдельно обращался к Израилю, призывая его «не сбрасывать бомбы» на Иран и «сейчас же» вернуть летчиков, атаковавших арабскую республику.

В ночь на 24 июня Трамп сообщал, что израильская и иранская стороны согласились на перемирие.

Вскоре после прекращения огня израильтяне заявили, что иранцы атаковали их ракетой. Тегеран отвергал обвинения, утверждая, что не нарушал режим прекращения огня.