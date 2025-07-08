Хуситы: Израиль при ударах по Йемену применил рекордное число самолетов
Израиль во время недавней операции против хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» задействовал рекордное число истребителей, сообщает ТАСС.
«Очевидно, что использование израильским противником в ходе его последней агрессии против Йемена большего числа вражеских самолётов и более крупных авиационных соединений, чем при любых предыдущих атаках, указывает на то, что они готовились к самому масштабному и жестокому нападению на Йемен», — заявил заместитель руководителя пресс-службы движения Насреддин Амер.
В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.
В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.