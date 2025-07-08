Хуситы: Израиль при ударах по Йемену применил рекордное число самолетов

«Очевидно, что использование израильским противником в ходе его последней агрессии против Йемена большего числа вражеских самолётов и более крупных авиационных соединений, чем при любых предыдущих атаках, указывает на то, что они готовились к самому масштабному и жестокому нападению на Йемен», — заявил заместитель руководителя пресс-службы движения Насреддин Амер.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.