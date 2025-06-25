Ликвидировали без потерь: Вэнс высказался об уничтожении ядерной программы Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты смогли добиться уничтожения ядерной программы Ирана, не понеся при этом никаких потерь со своей стороны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NBC News.

По словам Вэнса, некоторые американцы обеспокоены тем, что противостояние с Тегераном может перерасти в затяжной конфликт. Он успокоил их, отметив, что «президент решил это очень быстро».

Вэнс добавил, что иранская ядерная программа была ликвидирована без потерь со стороны американцев. Он заявил, что этого удалось добиться благодаря «сильному руководству» и следованию «доктрине» американского лидера Дональда Трампа.

Он заявил, что в эту доктрину входит решение проблемы «агрессивно-дипломатическим путем», а если этого не происходит, то применяется «подавляющая военная мощь». Затем, по словам Вэнса, нужно уходить, прежде чем конфликт перерастет в затяжной.

Ранее Трамп перед поездкой на саммит НАТО в Гааге заявил об уничтожении ядерной программы Ирана. После этого газета New York Times написала, что удары США на самом деле не уничтожили иранскую ядерную программу, а просто отбросили ее менее чем на полгода. В Белом доме эти данные опровергли.