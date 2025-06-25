NYT: триумф Трампа на встрече НАТО был сорван сливом доклада об ударах по Ирану

Триумф президента США Дональда Трампа на встрече лидеров стран НАТО был сорван публикацией предварительного доклада разведывательного управления Минобороны Соединенных Штатов, в котором оценивалась эффективность ударов Вашингтона по ядерным объектам Ирана. Политик надеялся на хороший результат, когда ехал на саммит Североатлантического альянса в нидерландской Гааге, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал New York Times (NYT).

24 июня многие СМИ США рассказали со ссылкой на доклад разведки американского минобороны, что удары ВС Соединенных Штатов по трем объектам Ирана не уничтожили его ядерную программу. По данным силовиков, они только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.

В Белом доме эти данные опровергли. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сказал, что утечка подобных данных — «измена», которую необходимо расследовать.

Согласно материалу NYT, отчет разведки США по Ирану уничтожил победное ликование Трампа, которое было у него перед поездкой на саммит НАТО в Нидерландах. Во время поездки он пытался сохранить перемирие между Ираном и Израилем. Также президент Соединенных Штатов очень хотел, чтобы история запомнила его, как человека, атаковавшего ядерные объекты Ирана.

Однако отчет американской разведки поставил под вопрос эффективность ударов США и утверждение о том, что ядерной программы у страны больше нет.