сегодня в 10:19

Аэропорт Казани вернулся к штатной работе после ввода ограничений

Все ограничения на работу аэропорта Казани были сняты в 9:40 по московскому времени, сообщили в Росавиации.

За время, пока действовали введенные ограничения, 2 самолета ушли на запасные аэродромы.

Ввод ограничительных мер был необходим для обеспечения безопасности полетов.

Утром в Татарстане уничтожили дрон, который летел в сторону Закамской промзоны. Ранее из-за этого пришлось закрыть аэропорты Казани и Нижнекамска на прием и вылет рейсов.