Аэрофлот собирается восстановить стандартное расписание к 08:00 11 января

Компания Аэрофлот занимается стабилизацией расписания. Оно было скорректировано из-за сильнейшего снегопада, который произошел в Москве 9 января, сообщает пресс-служба перевозчика.

С 18:00 10 января Аэрофлот собирается выполнять рейсы в и из Шереметьево в соответствии с расписанием. Не учитываются отмененные рейсы на сегодняшний день.

К 08:00 11 января перевозчик восстановит штатное выполнение суточного плана полетов в и из базового аэропорта.

Утром аэропорт Шереметьево был закрыт на прилет до 10:00. Самолеты на вылет отправляли без перебоев.

Позднее авиасообщение в аэропортах Московского региона полностью восстановили. Воздушные гавани принимали и отправляли рейсы в стандартном режиме.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что мощнейший за 56 лет снежный армагеддон обрушился на Москву. По всей Центральной России шли небывалые снегопады. 9 января 2026 года в Москве выпало 22 мм снега. Прошлый рекорд (12,9 мм) был поставлен в тот же день в 1976-м.

