сегодня в 09:21

Мощнейший за 56 лет снежный армагеддон обрушился на Москву. По всей Центральной России идут небывалые снегопады, сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, 9 января выпало 22 мм небесной влаги или 42% от месячной нормы. Под утро появилось еще 2 мм снега.

9 января российской столице удалось побить рекорд 1976 года. Тогда в Москве выпало 12,9 мм осадков.

«Не хватило буквально 1 мм до повторения суточного рекорда всего января, который держится с далекого 1970 года. То есть, такого снежного армагеддона в Москве в середине зимы не было последние 56 лет», — добавил Тишковец.

Высота появившегося снега за сутки в столице России увеличилась на 23 сантиметра. В Московской области наибольшее количество осадков было в Коломне и Можайске.

Циклон «Фрэнсис», обрушившийся на Москву, уже слабеет. Его центр вскоре будет кружить над Смоленской областью.

