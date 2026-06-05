Наталья Штурм заявила, что директор оставил Волочкову одну

Наталья Штурм — о Волочковой: ощущение, что она уже не вдупляет, что происходит

Певица Наталья Штурм прокомментировала конфликт с Анастасией Волочковой на светском мероприятии. Она заявила, что директор балерины оставил ее одну после инцидента, сообщает Газета.ru .

Штурм сказала, что не жалеет Волочкову и считает личным делом каждого то, как он распоряжается своей жизнью. При этом певица назвала плохим признаком ситуацию, когда звезда уходит с вечеринки последней и в одиночестве.

По словам Штурм, новый директор Волочковой вел себя активно на красной дорожке, но затем оставил балерину за столом одну. Певица добавила, что он извинился перед ней, и инцидент был исчерпан.

«А про Настю мне нечего сказать, ощущение, что она уже не вдупляет, что происходит. Но раз это хорошо монетизируется и востребовано как жанр, шоу будет продолжаться до конца. Здоровья ей и удачи», — заявила Штурм.

Конфликт произошел на красной дорожке. Волочкова вышла туда вместе с директором в момент, когда фотографировалась Штурм. В итоге певице пришлось уйти, не закончив съемку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.