сегодня в 07:28

Аэропорт Шереметьево закрыли на прилет до 10:00

Аэропорт Шереметьево закрыли на прилет до 10:00. При этом самолеты на вылет отправляют без перебоев, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Причина ограничений — неблагоприятные погодные условия. Изначально Шереметьево закрывали на прилет до 08:00. Однако затем запрет продлили до 10:00.

Пассажиров будут информировать об изменениях в работе аэропорта.

Вечером 9 января сообщалось, что в воздушной гавани Шереметьево примерно три тыс. пассажиров были заблокированы в зоне выдачи багажа. Причина заключается в серьезных сбоях, спровоцированных циклоном «Фрэнсис». Люди ждали чемоданов около пяти часов, а задержки затронули около 200 рейсов в московских аэропортах.

