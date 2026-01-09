Рекордный снегопад в Москве парализовал работу аэропорта Шереметьево

сегодня в 23:15

В аэропорту Шереметьево около 3000 пассажиров оказались заблокированы в зоне выдачи багажа из-за серьезных сбоев, вызванных циклоном «Фрэнсис», сообщает Shot .

Люди ожидают свои чемоданы уже более пяти часов, а задержки коснулись примерно 200 рейсов в столичных аэропортах.

По словам очевидцев, ситуация в зале прибытия напряженная. Пассажиры, прилетевшие около 17:00, получают багаж только к полуночи. Люди не хотят покидать зону выдачи, так как не смогут вернуться обратно, и вынуждены находиться в тесноте.

«Когда очередная партия чемоданов и сумок выезжает для передачи туристам, толпа взрывается бурными криками и аплодисментами», — рассказал один из пассажиров.

В пресс-службе аэропорта объяснили задержки замедлением работы техники из-за продолжительного интенсивного снегопада, обновившего в Москве полувековой суточный рекорд по осадкам.

