В Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности сменен на желтый
Власти отменили оранжевый уровень погодной опасности, который действовал в Москве и Московской области более суток из-за сильнейшего снегопада. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.
Вместо него введен желтый уровень, предупреждающий о вероятности гололеда на дорогах. Он будет действовать до 21:00 понедельника, 12 января.
Интенсивный снегопад, вызванный средиземноморским циклоном, начался 8 января и достиг пика в первой половине 9 января. По данным «Фобоса», только за 12 часов выпало 40% месячной нормы осадков.
В Гидрометцентре сообщили, что суточное количество осадков с высокой вероятностью побило рекорд 1976 года (12,9 мм) и, возможно, рекорд января 1970 года (23 мм).
Теперь циклон смещается на восток, но впереди — сильные морозы.
