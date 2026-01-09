Циклон «Фрэнсис» показали из космоса

Атмосферный вихрь принес в столицу сильнейшую метель и рекордные осадки. По данным центра «Фобос», за сутки 9 января выпало более 20 мм осадков, а высота снежного покрова в Москве должна вырасти почти вдвое — с 30 см до 55 см, что значительно превышает климатическую норму.

По прогнозам, в выходные метель в столичном регионе ослабнет, а «Фрэнсис» переместится на Урал и в Западную Сибирь. Однако следом в Москву придет волна арктического холода. Уже в понедельник–вторник, 12–13 января, дневная температура опустится до -9…-11 °C, а к середине следующей недели ночью ожидается -22…-24 °C.

Менее интенсивные, но периодические снегопады могут продолжаться до пятницы, 16 января, когда морозы немного отступят до -13…-18 °C.

