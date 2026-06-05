Судебные приставы проведут день приема жителей в Подмосковье 10 июня

Единый день приема граждан пройдет 10 июня 2026 года с 12:00 до 20:00 в аппарате и территориальных подразделениях службы судебных приставов Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Жители региона смогут обратиться к должностным лицам без предварительной записи. Прием организуют как в аппарате Главного управления ФССП России по Московской области, так и во всех территориальных подразделениях ведомства.

Особенностью мероприятия станет возможность получить консультацию в вечернее время — после окончания стандартного рабочего дня. Это позволит гражданам лично обсудить вопросы с уполномоченными сотрудниками службы.

Для участия в приеме необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представителям также потребуется документ, подтверждающий полномочия.

Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы +7 (498) 568-98-30 или на официальном сайте ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.