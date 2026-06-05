4 июня в Реутове наградили сотрудников центра «Изумрудный город»

Торжественное мероприятие ко Дню социального работника прошло 4 июня в реутовском отделении реабилитации и абилитации детей «Изумрудный город». Сотрудникам центра вручили почетные грамоты и благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная встреча состоялась на территории отделения социальной реабилитации и абилитации детей с особенностями в развитии и здоровье «Изумрудный город» ГБУСО МО «КЦСОР «Балашихинский». Награды сотрудникам вручили глава Реутова Алексей Ковязин, глава Балашихи Сергей Юров, депутат Московской областной думы Тарас Ефимов и директор ООО «Центр ортопедии и протезирования» Андрей Лазарев.

Центральным событием стала посадка деревьев в рамках акции «Сад изумрудного города». В ней приняли участие депутаты городского совета, молодогвардейцы и жители Реутова. Для гостей также выступил хор центра «Ритмы молодости».

После завершения акции участникам провели экскурсию по обновленному отделению. Капитальный ремонт в «Изумрудном городе» завершили в прошлом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.