В Павлово-Посадском округе открылся лагерь «Дельфин»

Физкультурно-оздоровительный лагерь «Дельфин» начал работу 1 июня в ФОК «Надежда» в Павлово-Посадском округе. Открытие первой смены приурочили ко Дню защиты детей, для ребят подготовили праздничную программу и дискотеку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лагерь «Дельфин» принял детей на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда». В день открытия для участников организовали праздник с дискотекой, после чего школьники познакомились со своими отрядами и вожатыми.

Каждый день смены включает спортивные и развивающие активности. В программе — общая физическая подготовка, занятия в бассейне, отрядные мероприятия и мастер-классы. Часть событий проходит за пределами комплекса: дети посещают городские библиотеки и музеи, ходят в кино и на Ледовую арену.

Также для воспитанников проводят игры на свежем воздухе. Первая смена продлится почти месяц — за это время ребят ждут спортивные достижения, творческие занятия и новые знакомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.