В Можайском округе обработали 100 гектаров от борщевика

Работы по ликвидации борщевика Сосновского продолжаются в Можайском округе. На этой неделе специалисты обработали более 100 гектаров в нескольких населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередной этап работ прошел в деревне Киселево, где за несколько часов специалисты обработали около 20 гектаров земли специальным раствором. Затем рабочие группы провели опрыскивание в селе Семеновское, деревне Мокрое и в поселке Мира. В общей сложности на четырех участках уничтожили заросли на площади порядка 100 гектаров.

Для обработки используют ранцевые опрыскиватели объемом 12 литров. Препарат воздействует не только на листья, но и на корневую систему растения.

«Состав не просто сжигает лист, он впитывается в него и начинает движение вниз, к корневой системе. Это ключевой момент, ведь борщевик силен именно корнями. Примерно через 5–7 дней после обработки растение начинает желтеть, затем буреет и полностью погибает, не давая новых всходов», — пояснил специалист подрядной организации.

Всего в 2026 году в округе планируют привести в порядок 4262 гектара земель, пораженных борщевиком. Обработку проводят в два этапа с применением химического, механического и комбинированного методов. Жителям рекомендуют сообщать о новых очагах по телефону горячей линии +7 (49638) 42-22-0 или по электронной почте borschevika.net.mozhaysk@mail.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.