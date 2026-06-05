В Подмосковье с 1 июня открыли летние тренировки в парках

Летние тренировки с инструкторами стартовали в Московской области с 1 июня и продлятся до 1 сентября 2026 года. Занятия проходят в парках, на пляжах, стадионах и других общественных пространствах муниципалитетов в открытом формате, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Занятия рассчитаны как на начинающих, так и на тех, кто уже регулярно занимается спортом. Инструкторы помогают участникам освоить базовые правила безопасности и подобрать нагрузку с учетом уровня подготовки.

В программу вошли мастер-классы по баскетболу 3×3, футболу, пляжному волейболу, бегу, йоге, фитнес-аэробике и другим видам спорта. Также проводятся специальные занятия в рамках проекта «Активное долголетие».

Информация о тренировках, инструкторах и площадках размещена в разделе «Инструкторы» на портале «Спорт Подмосковья» по ссылке https://sport.mosreg.ru/teachers. Там можно выбрать занятия рядом с домом, узнать расписание и сведения о специалистах. Расписание обновляется в течение всего летнего сезона.

Спортивные мероприятия в регионе проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.