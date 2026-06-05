В Подмосковье внедрили ИИ для анализа цен в закупках

Проект интеллектуального конъюнктурного анализа цен представили на ПМЭФ-2026 в Московской области. Система на базе искусственного интеллекта автоматизирует проверку поставщиков и рыночных цен и сокращает сроки подготовки отчетов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее заказчики вручную искали позиции в интернете и реестрах контрактов, запрашивали и обрабатывали коммерческие предложения. Процессы согласования и верификации растягивались до полутора месяцев. При этом отсутствовала единая база данных с историей запросов и динамикой цен, а проверка поставщиков на надежность занимала дополнительное время.

Теперь конъюнктурный анализ цен выполняет искусственный интеллект — от загрузки документа до формирования итогового отчета. Пользователь направляет файл в систему, после чего ИИ распознает позиции и приводит их к единому формату. Затем автоматически формируются запросы потенциальным поставщикам.

Система анализирует поступившие предложения, извлекает цены и представляет их в удобном виде. Одновременно проводится проверка поставщиков на признаки банкротства, судебные дела и другие риски. В результате заказчик получает готовый аналитический отчет с рекомендациями: где цена может быть завышена, а где соответствует рынку. Срок проверки сокращается с полутора месяцев до одной недели, а вся история цен и документов хранится в структурированной базе данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.