В Щелкове врачи удалили девушке семь дермоидных кист

Врачи Щелковской больницы провели органосохраняющую операцию пациентке с семью дермоидными кистами яичников. Образования выявили после ее госпитализации с острой болью в животе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В гинекологическое отделение стационара имени М. В. Гольца поступила девушка с выраженной болью в животе. Обследование показало наличие семи дермоидных кист: пяти на одном яичнике и двух на другом. Один из яичников был полностью покрыт новообразованиями.

Дермоидная киста представляет собой округлое образование с плотной стенкой. Внутри может находиться жидкое или плотное содержимое с включениями волос, ногтей, жировой ткани и даже зубов.

«Один яичник был полностью покрыт кистами: раньше в таких случаях яичники удалялись практически в 100%. В настоящее время благодаря опыту и современному оборудованию мы выполняем органосохраняющие операции. Главная сложность заключалась в том, чтобы извлечь кисты и не допустить попадания их содержимого в брюшную полость, так как это может вызвать воспаление. Операция лапароскопическим методом прошла успешно, все новообразования удалены аккуратно», — пояснила лечащий врач Ольга Петренко.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Девушку выписали домой на амбулаторное лечение.

Медики напоминают, что женщинам необходимо посещать гинеколога не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. При наличии заболеваний следует соблюдать график наблюдения, рекомендованный врачом, поскольку раннее выявление патологий повышает эффективность лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.